РИАМО - 29 июн. Московский областной фонд микрофинансирования снизил процентную ставку по микрозаймам, теперь она начинается от 4,5% годовых, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства могут предоставляться с отсрочкой уплаты основного долга.

«Для реализации этой программы подмосковному фонду микрофинансирования было выделено 200 миллионов рублей из регионального бюджета. Эти средства пойдут на восстановление предприятий после пандемии, закупку сырья и дополнительного оборудования. Кроме этого, средства можно будет потратить на любые необходимые для работы цели», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Она добавила, что до конца месяца в фонд поступит еще 198 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов.

Московский областной фонд микрофинансирования уже предоставил в этом году 80 микрозаймов на общую сумму 171 миллион рублей. За прошедшую неделю выдано 15 займов на 34 миллиона рублей. При этом каждый третий заем выдан по минимальной ставке.

Среди получателей - производители продуктов питания, детские центры, предприятия сферы услуг, фермеры. Фонд также запустил программу предоставления займов на исполнение госконтрактов на особых условиях (при сумме займа до 1,5 миллионов рублей залог не требуется).