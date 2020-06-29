РИАМО - 29 июн. Возгорание произошло в квартире на Филевском бульваре в Москве, в результате пожара погибли два человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

В понедельник в 20:53 в МЧС поступила информация о возгорании в квартире по адресу: Москва, Филевский бульвар, дом 11. Горели личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило возгорание в одной из квартир на восьмом этаже 22-этажного жилого дома», - говорится в сообщении.

В 21:04 возгорание локализовали, а затем пожар ликвидировали.

Пожарные спасли шесть человек, среди которых двое детей.