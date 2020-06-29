РИАМО - 29 июн. Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова рассказала, что с помощью вторичной переработки просроченных продуктов можно будет максимально снизить процент захоронения отходов, сообщается на сайте регионального парламента.

В Госдуме разработали законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов. Депутаты предлагают отдавать некачественные товары и те, у которых истек срок годности, на корм животным, а также перерабатывать в удобрения или биогаз.

«Законопроектом предлагается использовать в обороте некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия, которые возможно переработать. Организациям, утилизирующим подобные отходы, будет предоставлено право – нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку, утилизацию или уничтожение некачественных продуктов», - сказала Полякова.

Она уточнила, что законопроект не позволяет перерабатывать некачественные и опасные продукты для людей. Полякова уверена, что нужно прекращать избавляться от «просрочки», уничтожая ее или захоранивая на полигоне. Примерно треть произведенных продуктов просто выбрасывают. Это наносит колоссальный вред экологии.

«Можно стимулировать с помощью налоговых и иных льгот рестораны, кафе, кондитерские и магазины отдавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность», - отметила председатель комитета.