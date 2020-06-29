РИАМО - 29 июн. С 15 июля по 15 августа пройдет III Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по правилам дорожного движения «Светофорова наука», направленный на профилактику ДТП с участием детей летом, говорится в сообщении пресс-службы Благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей с помощью использования художественно-эстетических навыков и способностей.

«Задачи конкурса: активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах в летний период, повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах в летний период», — говорится в сообщении.

Кроме того, в задачи конкурса входит приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах в летний период, привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма в летний период, развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения в летний период.

В рамках конкурса у детей сформируются навыки безопасного поведения на дороге, будет проведена пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни, будут развиты творческие способности детей.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». Конкурсные материалы принимаются с 15 июля по 15 августа по почте konkurs@fond-edykina.ru.

Положение о конкурсе и формы заявок можно посмотреть на сайте фонда http://new.fond-edykina.ru/.

Миссией Благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной является помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.