РИАМО - 29 июн. На подмосковных пляжах любой желающий сможет получить бронзовый загар, который может продержаться до трех месяцев, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Московская область и южные курорты находятся на разных широтах, поэтому солнечные лучи падают под разными углами, а значит и загар будет разным. Так, на юге кожа получит насыщенный коричневый оттенок, а в Подмосковье загар будет более светлый, бронзовый, но не менее красивый», - говорится в сообщении.

В средней полосе на кожу попадает меньше солнечных лучей, а значит, вероятность получить ожог значительно ниже. Еще один приятный бонус получения загара в Подмосковье – держаться он будет дольше. Считается, что южный загар смывается уже через 2-3 недели, а подмосковный сможет продержаться до трех месяцев.

Жителям региона напомнили, что чувствительность к ультрафиолетовому облучению у разных людей различна. Брюнеты со смуглой кожей быстрее загорают, чем блондины и рыжеволосые с более тонкой и нежной кожей. Чтобы загар лег ровно, а кожа не пострадала, нужно соблюдать несколько простых правил.

«Не стоит идти загорать в обеденный перерыв – солнце будет очень активным и есть вероятность получить ожоги. Идеальное время для принятия солнечных ванн – до 11:00 и после 16:00», - уточняется в материале.

Загорать нужно постепенно – кожа должна привыкнуть к солнечным лучам. Можно начать с 15 минут в день, а затем увеличивать время нахождения на солнце на 10-15 минут.

Чтобы получить ровный загар, нужно двигаться и переворачиваться, а не лежать в одном положении. Также обязательно нужно пользоваться качественными солнцезащитными средствами. Их лучше наносить за 10 минут до выхода на солнце. Дерматологи рекомендуют обновлять защиту каждые два часа.

Не стоит пренебрегать головными уборами и солнцезащитными очками, чтобы защитить волосы, лицо и глаза от ультрафиолета.

«Загорать нужно правильно и в меру. Сильное и продолжительное воздействие ультрафиолета может стать причиной проблем со здоровьем», - добавляется в сообщении.

Среди негативных последствий слишком долгого нахождения на солнце - серьезные ожоги, обезвоживание и «старение» кожи, а также образование мутаций в клетках, которые могут вызвать меланому и рак кожи.

149 пляжных территорий и зон отдыха у воды открываются в Подмосковье 1 июля, из них 105 муниципальных, 44 частных.

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