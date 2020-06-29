РИАМО - 29 июн. Прошла встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами палаты молодых законодателей СФ, Подмосковье представила депутат Мособлдумы Линара Самединова, говорится в сообщении депутата регионального парламента.

В ходе встречи участники обсудили поправки в Конституцию.

«Россия переживает важный исторический момент, когда востребованы инициатива и энергия молодежи», - сказала Матвиенко, отметив, что поправками в главный закон страны предлагается внести термин «молодежная политика».

Отдельной темой стала годовщина Великой Победы. Члены палаты выступили с докладами о реализованных проектах, посвященных году Памяти и Славы.

«Московская область активно включилась в эту работу, к годовщине Победы в Москве и регионах Центрального федерального округа, в том числе в Подмосковье, проходила съемка документального фильма участниками Великой Отечественной войны «Память говорит», фильм уже вышел в эфире региональных и федеральных телеканалов», - отметила Самединова.

Она подчеркнула важность сохранения и передачи памяти будущим поколениям. С этой целью был запущен еще один всероссийский проект - конкурс работ «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», со всей России на него пришли тысячи сочинений, фотографий, копий фронтовых писем и документов. Активно в эту работу включились старшеклассники Подмосковья.

Депутат Мособлдумы также призвала жителей изучить поправки в Конституцию и принять участие в голосовании 1 июля.

«Кроме того, что Конституция откроет новые пути развития в самых разных сферах жизни, она защитит и наше прошлое - нашу историю от посягательств, поможет сохранить память о подвиге предков», - заключила Самединова.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>