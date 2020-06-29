РИАМО - 29 июн. В состав Росстата входят 66 территориальных органов статистики и Центральный аппарат, объединяющий 22 управления, в ведомстве работают 17 616 человек, из которых 15 580 – государственные служащие, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Женщины составляют 92% госслужащих, 8% - мужчины.

«Более 95% работников органов статистики имеют высшее образование, а 97 человек – ученые степени кандидатов и докторов наук», — говорится в сообщении.

Средний возраст работника статистики – 42 года. Сотрудники до 30 лет составляют 9% всей численности работников, от 30 до 50 лет – 50%, от 50 до 60 лет – 31%, от 60 лет – около 10%.

Более половины статистиков имеют стаж государственной гражданской службы более 15 лет. При этом у 21 сотрудника Росстата стаж работы в органах статистики превышает 50 лет.

Во время предстоящей переписи населения численность сотрудников ведомства вырастет за счет набора временного персонала – 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров. В своей работе они будут использовать электронные планшеты.

Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.