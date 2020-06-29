РИАМО - 29 июн. Специалисты «Мосприроды» поймали в кадр интересное насекомое - взрослого ручейника, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы .

Взрослые ручейники напоминают небольших, неярко окрашенных ночных бабочек с перепончатыми крыльями, которые всегда складываются «домиком».

«Ручейники - отряд насекомых в основном с водными личинками. Причем отряд весьма многочисленный: ученые описали более 15 тысяч видов ручейников, 685 из которых уже стали ископаемыми», - говорится в сообщении.

Обитают они повсюду, кроме Антарктиды. Древнейшие представители этого отряда были найдены в отложениях возраста 200-240 миллионов лет назад, ведь домики личинок хорошо сохраняются в ископаемом виде.

Личинки ручейников живут в прудах, реках и ручьях. Они, как правило, питаются разлагающейся органикой, однако некоторых виды - хищники. Личинки ручейников способны к выделению шелка. Почти все личинки строят с помощью него чехлик или домик - трубчатый футляр из отдельных кусочков листьев, тростника, которые личинка склеивает между собой.