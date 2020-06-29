РИАМО - 29 июн. В Москвоской области продолжают санитарную обработку леса, неликвидную древесину убрали в Виноградовском и Наро-Фоминском лесничествах, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Начаты работы по уборке неликвидной древесины в Егорьевском лесничестве (Чернолесское участковое лесничество вблизи деревни Волково) и Орехово-Зуевском лесничестве (Яковлевское участковое лесничество вблизи деревни Савинское)», - говорится в сообщении.



Продолжаются работы по сплошным санитарным рубкам в Дмитровском лесничестве, Московском учебно-опытном лесничестве, а также в Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах.