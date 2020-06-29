РИАМО - 29 июн. Новую серию фотографий опубликовали в рамках проекта Мособлдумы «Портрет», они рассказывают о члене комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгении Аксакове, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Он (Аксаков – ред.) рассказал об автогонках, своих победах на трассе, спортивных достижениях», - говорится в сообщении.

Данный проект был запущен пресс-центром Мособлдумы в январе этого года. Его цель – поближе познакомить жителей Московской области с их депутатами.