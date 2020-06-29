РИАМО - 29 июн. Проведение всех строительных земляных работ в обязательном порядке должно быть согласовано с «Мособлгазом», разрешение необходимо получать в целях обеспечения сохранности подземных газопроводов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«После получения ордера на проведение земляных работ в администрации необходимо получить в филиале предприятия письменное разрешение на производство земляных работ вблизи газопроводов», - говорится в сообщении.

При земляных работах в непосредственной близости от газопровода или над ним надо быть особенно осторожными – работы необходимо производить только вручную, применять ударные и землеройные механизмы запрещается.

Жителям региона напомнили, что повреждение подземного газопровода грозит авариями и несчастными случаями.

В случае повреждения подземного газопровода или запаха газа нужно позвонить по номерам: «104» или «112». До прибытия бригады к месту аварии нельзя допускать посторонних лиц, курить и пользоваться огнем.