РИАМО - 29 июн. Сотрудники МУ МВД России «Орехово-Зуевское» вместе с комиссией по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с посетителями городского парка отдыха, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Сотрудники полиции рассказали подросткам об административной и уголовной ответственности за потребление, изготовление, хранение и сбыт запрещенных веществ. Также напомнили о правилах поведения в общественных местах и призвали ребят вести здоровый образ жизни», - говорится в сообщении.

В конце беседы стражи порядка раздали ребятам тематические памятки и проинформировали молодых людей о недопустимости пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых.

Данное мероприятие проведено в целях продвижения занятий спортом и формирования негативного отношения к вредным привычкам в молодежной среде.