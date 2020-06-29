РИАМО - 29 июн. В понедельник глава Коломенского городского округа Подмосковья Денис Лебедев проголосовал по поправкам в Конституцию на участке в школе №12, сообщается на сайте администрации округа.

«Он принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На входе ему вручили маску, перчатки, одноразовую ручку», — говорится в сообщении.

Ледебев отметил, что важность голосования по Конституции заключается в том, что в эти дни решается будущее страны и каждый голос – гарантия того, что Россия сохранит свой авторитет и независимость.

Лебедев призвал жителей принять участие в голосовании. Участки работают по 1 июля с 08:00 до 20:00.

На участках предусмотрели все меры для безопасного голосования. Потоки голосующих разделены, есть отдельные входы и выходы. В кабинках нет передних шторок, чтобы минимизировать контакт с поверхностью. На каждом участке есть разметка для соблюдения социальной дистанции, на входе выдают перчатки и маски, есть антисептик для обработки. Каждый час помещения для голосования дезинфицируют.

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