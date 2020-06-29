РИАМО - 29 июн. Пожарные продолжают тушить возгорание в подмосковном Раменском на улице Гурьева, открытое горение ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 15:01 поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Раменское, улица Гурьева, дом 1б. Согласно открытым источникам, в здании располагаются мини-маркет, кафе и отделение банка.

«В 15:50 - локализация. В 16:50 - ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания задействованы четыре единицы техники и 16 человек.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 53 пожара.