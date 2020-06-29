РИАМО - 29 июн. Спасатели поисково-спасательного отряда №15 ГКУ «Мособлпожспас» 27 июня вытащили из заблокированного авто трех человек недалеко от деревни Семеновская городского округа Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

В операции по спасению участвовал спасатель (старший смены) Алексей Кривов.

«С помощью специального аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали трех пострадавших из разбитой машины и передали их бригаде скорой помощи для госпитализации в больницу», - сказал Кривов.

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в опору дорожного знака.