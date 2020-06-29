РИАМО - 29 июн. Застройщик жилого комплекса «Домашний» получил разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса второй очереди проекта, расположенного на улице Донецкой в столице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Введенный дом представляет собой корпус переменной этажности, который состоит из восьми секций высотой от девяти до 24 этажей.

«Общая площадь объекта составляет свыше 34 900 квадратных метров. Всего в доме предусмотрено 569 квартир, а также кладовые и коммерческие помещения», - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Во дворе дома застройщик выполнил благоустройство с озеленением, смонтировал освещение, установил детскую площадка с игровым оборудованием.

Микрорайон «Домашний» – это проект комплексного освоения территории в районе Марьино, в пешей доступности от парка 850-летия Москвы и набережной Москвы-реки. Общая площадь участка составляет 27 гектаров.