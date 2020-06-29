РИАМО - 29 июн. Манеж с конюшней на шоссе Энтузиастов, 31Д, отреставрируют, собственнику здания выдали задание на разработку проектно-сметной документации, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Манеж является объектом культурного наследия регионального значения и входит в ансамбль зданий комплекса конноспортивной школы в Измайлове. Манеж и конюшню построили в классических формах 1950-1960 годов.

«Для проведения работ по сохранению манежа в Измайлове необходимо разработать проект, отвечающий всем требованиям законодательства. Ранее нам пришлось решать этот вопрос через суд, поскольку собственник памятника не приступил к разработке вовремя», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Сейчас собственнику выдали официальное задание. Для разработки документации используют библиографические, историко-архивные исследования, изучат инженерно-технические особенности и проведут другие работы. В проекте также представят мероприятия по пожарной безопасности.

После разработки проекта и согласования с департаментом будет выдано разрешение на проведение реставрационных работ.