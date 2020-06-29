РИАМО - 29 июн. По итогам деятельности АО «Мособлгаз» за 2019 год в бюджет Московской области будет перечислено 95 миллионов рублей дивидендов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Согласно законодательству Подмосковья, акционерные общества должны перечислять в бюджет региона не менее половины от чистой прибыли после вычета из нее поступлений по тарифицируемым видам деятельности.
В прошлом году от «Мособлгаза» в бюджет Подмосковья поступили дивиденды в размере 80,5 миллиона рублей.
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