РИАМО - 29 июн. По итогам деятельности АО «Мособлгаз» за 2019 год в бюджет Московской области будет перечислено 95 миллионов рублей дивидендов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Проведено предгодовое заседание совета директоров АО «Мособлгаз» по итогам деятельности за 2019 год, на котором принято решение о выплате в бюджет Московской области дивидендов в размере 95 миллионов рублей», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Согласно законодательству Подмосковья, акционерные общества должны перечислять в бюджет региона не менее половины от чистой прибыли после вычета из нее поступлений по тарифицируемым видам деятельности.

В прошлом году от «Мособлгаза» в бюджет Подмосковья поступили дивиденды в размере 80,5 миллиона рублей.