РИАМО - 29 июн. В городском округе Клин прошел рейд по проверке соблюдения требований стандарта организации работы в целях недопущения распространения Covid-19, а также соблюдению санитарных норм людьми при нахождении в помещениях организаций, оказывающих различные услуги, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Рейд провели инспекторы Гостехнадзора Минсельхозпрода Московской области и представители администрации городского округа. Участие в мероприятии принял глава министерства Андрей Разин. В ходе рейда выявили незначительные нарушения, сделаны замечания.

«В основном все предприятия, организации и точки торговли придерживаются установленных противовирусных стандартов организации работ. Обратные примеры незначительные. Сотрудники нашего Гостехнадзора устанавливали в нескольких магазинах и салонах отсутствие запасов дезинфицирующих средств, несоблюдение посетителями и сотрудниками организаций масочного режима и режима термометрии», - отметил Разин.

По его словам, нарушители исправляли выявленные недостатки немедленно.

Торгово-развлекательные центры на территории Подмосковья начали возвращаться к обычному графику работы с 25 июня. Ранее они были закрыты из-за пандемии коронавируса.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- ВОЗ отметила ускорение распространения Covid-19. Сейчас у коронавируса еще имеется большое пространство для распространения.

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- ВОЗ предупредила об опасности второй волны Covid‑19. Вспышка может случиться в любой точке мира.

- На остановках общественного транспорта в Москве установили санитайзеры. Диспенсеры появились в разных районах города на самых востребованных остановках и на крупных пересадочных узлах.

- Кинотеатры откроют в России с 15 июля. Они были закрыты в рамках ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в РФ.

- За сутки в России зарегистрировали 6 719 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 335 больных. В Москве - 782.

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов