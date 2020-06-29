РИАМО - 29 июн. На Калужском шоссе в новой Москве столкнулись скутер и «Газель», в результате ДТП погиб водитель скутера, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

Дорожная авария произошла на 51-м километре Калужского шоссе около 19:00.

«По предварительным данным, водитель «Газели» совершал поворот налево и произвел столкновение со скутером, водитель которого двигался по обочине противоположной стороны дороги во встречном направлении», - говорится в сообщении.

Обстоятельства данной дорожной аварии выясняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.