РИАМО - 29 июн. В Бутаковском заливе Химкинского водохранилища в Химках произошел нефтеразлив, на месте работают специалисты Московского-Окского БВУ и ФГБВУ «Центррегионводхоз», которые круглосуточно ведут работы по откачке нефтепродуктов, обработке загрязнения сорбентами и предотвращению дальнейшего распространения, говорится в сообщении пресс-службы Росводресурсов.

Нефтяное пятно локализовано несколькими рядами боновых заграждений.

«Пробы лаборатории Московско-Окского БВУ показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде более чем в 1 тысячу раз. Зафиксирована гибель водных биологических ресурсов (рыб) и птиц в связи с гипоксией вследствие необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, источником загрязнения мог стать коллектор ливневой канализации.

В Бутаковском заливе работают два катера, две амфибии «Труксор», 20 операторов, береговых рабочих, координаторов и других рабочих. Определены секторы сбора пленки и секторы обработки сорбентом.