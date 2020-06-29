РИАМО - 29 июн. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расширяется программа льготной ипотеки в стране, сообщает Газета.ru.

«Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых», - говорится в сообщении.

Москвичи и жители Санкт-Петербурга теперь смогут взять льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 миллионов рублей (было 8 миллионов рублей), а жители регионов страны— до 6 миллионов рублей (было 3 миллиона рублей).

По словам главы кабмина страны, это очень важные изменения, так как «они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках», а также улучшить жилищные условия.

Программа льготного кредитования на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена по поручению президента Владимира Путина в мае 2020 года. Взять ипотеку по данной ставке можно будет до 1 ноября 2020 года.