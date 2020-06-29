РИАМО - 29 июн. Медицинская карта представляет собой врачебную тайну, допуск к ней должен быть ограничен, а, согласно приказу министерства здравоохранения РФ, медицинские карты хранятся минимум 25 лет, сообщил член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения об обнаружении недалеко от больницы пакетов для трупов с медицинскими картами умерших. Он подчеркнул, что там не было медицинских карт умерших от коронавирусной инфекции, а также заметил, что установление обстоятельств случившегося находится в компетенции правоохранительных органов.

«Срока давности по причинению вреда жизни и здоровью не существует, поэтому медкарты должны храниться длительный срок. Если они исчезают, это серьезный проступок, и нужно разбираться. Это и нарушение врачебной тайны, и, самое главное, нарушается право пациента на дальнейшую судебную защиту. Если это подлинники, это была попытка умышленного уничтожения медицинской документации, в которой могли содержаться определенные дефекты», - сказал Старченко в эфире Радио Sputnik.

Он подчеркнул, что родственники умерших имеют право на судебное преследование медицинской организации, а также на возмещение морального, материального вреда. Поэтому может иметь место умышленное сокрытие информации.