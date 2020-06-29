РИАМО - 29 июн. На территории ВДНХ в павильоне №30 «Микробиологическая промышленность» идут ремонтно-реставрационные работы, на сегодняшний день завершены реставрация и восстановление живописи на потолках третьего зала, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

В ходе проводимых работ в павильоне максимально восстановят исторический облик, утраченные элементы планируют воссоздать, а сохранившиеся — отреставрировать.

«Работы по реставрации и восстановлению живописи на потолках третьего зала велись на протяжении последних шести месяцев. Уникальная роспись была обнаружена в процессе подготовки павильона к ремонтно-реставрационным работам. Она была спрятана под слоем краски в центральных кессонах с лепными розетками», - говорится в сообщении.

Также в ходе работ в павильоне №30 была обнаружена еще одна живопись в боковых кессонах, которые располагаются вдоль окон.

«По внешнему виду эти два типа росписей сильно отличаются. В четырех центральных кессонах изображен изящный растительный орнамент на светлом фоне. Так как изначально здание использовалось как павильон, посвященный масличным культурам, то здесь нарисованы мак, сафлор, лен, горчица и другие», - добавляется в материале.

В боковых кессонах располагаются яркие шестигранные розетки на темно-зеленом фоне, похожие на среднеазиатские орнаменты. Тут нарисован набор цветов в стиле народного искусства.

Поскольку эти два типа композиций сильно отличаются друг от друга, то, скорее всего, и созданы они были в разное время. Центральные росписи были сделаны, когда павильон еще был посвящен масличным культурам. А орнамент в боковых кессонах, возможно, появился при реконструкции павильона между 1952 и 1954 годами, когда его перепрофилировали под экспозицию советского хлопководства.

На сегодняшний день специалисты закончили реставрацию и воссоздание живописи, а также укрыли ее защитными материалами, так как реставрация всего павильона еще продолжается.

Завершить все работы планируется в третьем квартале 2020 года.