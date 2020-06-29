РИАМО - 29 июн. Три инвестора в городском округе Шатура планируют ввести порядка 11 тысяч гектаров земли в сельскохозяйственный оборот за два года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Долгое время в Шатуре неиспользуемыми оставались 16 тысяч гектаров сельхозугодий. В этом году на 11 тысячах из них началась реализация сразу трех крупных инвестиционных проектов.

«Землю осваивают компании «ТиЭйч Шатурский» - проект по строительству молочного комплекса на 6 тысяч фуражных коров, «Агрофорвард» - по строительству овощехранилища на 16 тысяч тонн и цеха по переработке картофеля. А также компания «Биокомпозит», которая планирует сажать мискантус и производить из него одноразовую посуду», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Аграриям помогает «Управление Спецмелиоводхоз». В этом году предприятие произвело расчистку мелиоративных каналов. Уже работают трактора, косилки, бороны, а еще для механизаторов сняли жилье.

В скором времени состоится поставка новой дополнительной сельскохозяйственной техники. С помощью этого увеличат темпы ввода земель в оборот.

Все работы реализуются при активном участии и поддержке Минсельхозпрода Подмосковья.

В прошлом году в городском округе Шатура обработано и введено в сельскохозяйственный оборот более 1,1 тысячи гектаров, а всего за последние годы - более 5,3 тысячи гектаров земли.