РИАМО - 29 июн. С начала 2020 года Госадмтехнадзор Московской области получил свыше 500 благодарностей от жителей региона через электронную почту и портал «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С начала 2020 года в адрес инспекторов Госадмтехнадзора Московской области поступило 528 благодарственных откликов за решение вопросов в сфере компетенции ведомства. Жители региона направили слова благодарности на электронную почту, а также через портал «Добродел», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Самыми активными стали жители городских округов Дубна, Коломенский, Раменский, Воскресенский, Балашиха, Луховицы, Подольск и Дмитровский. Именно из этих муниципалитетов поступило наибольшее количество позитивных откликов.

Также слова благодарности за работу инспекторов поступили из городских округов Богородский, Шаховская, Егорьевск, Щелково, Серпухов, Ступино, Чехов, Одинцовский.