РИАМО - 29 июн. С начала 2020 года Госадмтехнадзор Московской области получил свыше 500 благодарностей от жителей региона через электронную почту и портал «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«С начала 2020 года в адрес инспекторов Госадмтехнадзора Московской области поступило 528 благодарственных откликов за решение вопросов в сфере компетенции ведомства. Жители региона направили слова благодарности на электронную почту, а также через портал «Добродел», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.
Самыми активными стали жители городских округов Дубна, Коломенский, Раменский, Воскресенский, Балашиха, Луховицы, Подольск и Дмитровский. Именно из этих муниципалитетов поступило наибольшее количество позитивных откликов.
Также слова благодарности за работу инспекторов поступили из городских округов Богородский, Шаховская, Егорьевск, Щелково, Серпухов, Ступино, Чехов, Одинцовский.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии