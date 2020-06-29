РИАМО - 29 июн. Назначены три члена конкурсной комиссии городского округа Щелково для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа, соответствующее распоряжение губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на официальном портале правительства региона.

Сейчас полномочия главы Щелкова временно исполняет Андрей Булгаков.

«Назначить членами конкурсной комиссии городского округа Щелково Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Щелково Московской области: Глухову Наталью Александровну – заместителя заведующего отделом местного самоуправления организации местного самоуправления Московской области Главного управления территориальной политики Московской области», — говорится в документе.

В конкурсную комиссию также включили консультанта отдела развития местного самоуправления управления организации местного самоуправления Московской области Главного управления территориальной политики региона Юрия Надточея и заместителя руководителя Главного управления территориальной политики Подмосковья Юлию Губанову.

Глава городского округа Щелково Сергей Горелов досрочно сложил полномочия по собственному желанию 27 апреля этого года.