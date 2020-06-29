РИАМО - 29 июн. ПАО «МОЭК» предупредило 323 потребителя-должника об отключении горячей воды из-за систематических неплатежей, в их числе – дома с постоянным проживанием, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Общая задолженность компаний-неплательщиков за тепло и горячую воду – более 208,4 миллиона рублей. Долги сформировались до введения ограничений из-за коронавируса.

«В текущем году по состоянию на 25 июня ПАО «МОЭК» по аналогичной причине уже ограничило поставку тепловой энергии и горячей воды в отношении 70 организаций на территории Москвы с суммарной задолженностью более 78,4 миллиона рублей. В крайних случаях отключаются и дома с постоянным проживанием, в том числе дома бизнес-класса, которые, несмотря на свой статус и уровень финансового состояния владельцев, практикуют тактику постоянных неплатежей за тепловые ресурсы», — говорится в сообщении.

Например, управляющая компания клубного дома на Поварской улице после отключения горячей воды за два дня погасила долги в 600 тысяч рублей. В ближайшее время от тепловых ресурсов отключат клубный дом «Балчуг-резиденс» на Садовнической улице – долги составляют около 4 миллионов рублей.

«Введение ограничения подачи тепловой энергии и горячей воды является зачастую единственной возможностью для борьбы с недобросовестными потребителями. Данная мера для нас является крайней, но достаточно эффективной для повышения платежной дисциплины должников – больше половины контрагентов начинают гасить задолженность в результате ее применения», — отметил директор филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Александр Запруднов.

Он добавил, что своевременная оплата особенно важна при подготовке к осенне-зимнему периоду.