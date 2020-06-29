РИАМО - 29 июн. Расследование уголовного дела в отношении директора филиала химпредприятия «Пента-91» завершено и отправлено в суд, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Экс-руководителя обвиняют в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.

«По данным следствия, обвиняемая утвердила и ввела на предприятии временный технологический регламент, предусматривающий ведение технологического процесса производства химических продуктов с грубым нарушением правил безопасности на взрывоопасных объектах», - говорится в сообщении.

В результате этих действий 6 августа 2015 года на возглавляемом обвиняемой предприятии в Щелкове произошел пожар, на котором на месте погибли старший аппаратчик производства и инженер-технолог из-за отравления продуктами горения. Еще один сотрудник получил термический ожог по всем поверхностям тела. Он был госпитализирован, но спасти его не удалось. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.