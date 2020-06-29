РИАМО - 29 июн. Свыше 100 пешеходных переходов в Подмосковье оборудуют дополнительными светодиодными маячками, которые повысят безопасность дорожного движения по ночам и при плохой видимости, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Таким образом, около 2 тысяч маячков появятся в 17 городских округах. Маячки монтируются в дорожное полотно на тех участках, где по техническим характеристикам невозможно построить линии освещения.

«Они не являются светильниками и предназначены для привлечения внимания водителя – точечные световые вспышки обозначат переходы преимущественно в лесных массивах, тем самым повысят безопасность пешеходов», – подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Маячок работает от солнечной батареи, потребляет очень мало энергии и поэтому сможет зарядиться даже в пасмурный день. Монтируется световой элемент в металлическом корпусе непосредственно в дорожное полотно, поэтому не создает помех движению автомобилей.

Светодиодные маячки установят в Дмитрове, Истре, Кашире, Клину, Красногорске, Лобне, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Подольске, Рузе. А также в Сергиевом Посаде, Серебряных Прудах, Талдоме и Шатуре.

Наибольший объем работ по устройству световых маячков будет выполнен на переходах: на дороге Дмитров – Талдом в Дмитровском и Талдомском округах, Орехово-Зуево – Верея – Новониколаевка в Орехово-Зуевском округе, Волоколамское шоссе – Онуфриево – Орешки – Колюбакино в Истре, ММК – Аниково – Агафоново – Кубинка в Одинцовском округе.

Еще на дороге Кашира – Серебряные Пруды – Узловая в Кашире, Кубинка – Наро-Фоминск в Наро-Фоминском округе, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Сергиево-Посадском округе.