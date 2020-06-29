РИАМО - 29 июн. Профилактическое мероприятие «Береги велосипед!» провели в Озерах, жителям рассказали, как защитить велосипед от кражи, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В ходе акции сотрудники полиции информировали граждан о необходимости обеспечения сохранности двухколесных средств передвижения, рассказали, как лучше защитить свой велотранспорт, какое противоугонное средство выбрать, посоветовали более эффективные способы фиксации велосипедов», - говорится в сообщении.

Полицейские раздали тематические памятки, которые напомнят жителям о мерах безопасности собственного имущества, и о том, как себя вести, в случае если имущество все же украли.

Ранее полицейские УМВД России по городскому округу Химки раскрыли серию краж велосипедов.