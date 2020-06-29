РИАМО - 29 июн. Здание загорелось в подмосковном Раменском на улице Гурьева, возгорание удалось локализовать, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Согласно открытым источникам, в здании располагаются мини-маркет, кафе и отделение банка.

«В 15:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, городской округ Раменское, улица Гурьева, дом 1б», - говорится в сообщении.

В 15:50 возгорание локализовали. В работах было задействовано четыре единицы техники и 16 человек.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 53 пожара.