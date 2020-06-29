РИАМО - 29 июн. Земельный участок на Варшавском шоссе в столице планируют выставить на торги для строительства многофункционального торгового комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«На данном участке одобрено размещение многофункционального торгового комплекса с объектами культуры, питания, спортивного и развлекательного назначения», - отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.
Суммарная поэтажная площадь объекта составит 18 460 квадратных метров.
Вопрос по строительству многофункционального торгового комплекса будет вынесен на общественные обсуждения.
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