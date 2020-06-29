РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. В Балашихе в общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), они позволят автоматизировать подсчет голосов и оперативно представить результаты в избирательную комиссию региона, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В понедельник Ефимов проверил, как идет голосование на избирательных участках микрорайона Керамик Балашихи. В ходе объезда УИК он проверил соблюдение санитарных норм, наличие средств индивидуальной защиты и пообщался с членами комиссий. Депутат не нашел нарушений на участках и поблагодарил членов УИКов и наблюдателей за добросовестное отношение к своему делу.

«Голосование идет уже пять дней, с восьми утра до восьми вечера, но внимание комиссий не ослабевает. На входе каждому измеряют температуру, если человек без маски и перчаток – выдают одноразовые средства индивидуальной защиты и ручку», - сказал Ефимов.

Он добавил, что пик голосований председатели УИКов ожидают 1 июля – в общероссийский день голосования. В этот день на участках в Балашихе будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые позволят автоматизировать подсчет голосов и оперативно представить результаты в избирательную комиссию Московской области.

В Балашихе в общероссийский день голосования будут работать 180 основных и четыре временных избирательных участка.

На 1 января 2020 года в городском округе зарегистрировано 356,6 тысячи избирателей.