РИАМО - 29 июн. С жителями аварийного фонда Электрогорска заключены 14 договоров социального найма и мены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Новостройка, в которую переезжают жители аварийного фонда, находится на улице Ленина, 15б. Комфортабельное жилье получили 45 человек. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составила 515 квадратных метров.
Аварийные дома, запланированные к расселению, расположены на улицах Ленина, 30, 31, 32, 49, 53, Калинина, 20 и Комсомольской, 1.
Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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