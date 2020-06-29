РИАМО - 29 июн. С жителями аварийного фонда Электрогорска заключены 14 договоров социального найма и мены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новостройка, в которую переезжают жители аварийного фонда, находится на улице Ленина, 15б. Комфортабельное жилье получили 45 человек. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составила 515 квадратных метров.

«До сентября планируется заключить еще 29 договоров мены и соцнайма. В итоге будут переселены еще 77 человек из аварийного жилья общей площадью около 1 тысячи квадратных метров», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Аварийные дома, запланированные к расселению, расположены на улицах Ленина, 30, 31, 32, 49, 53, Калинина, 20 и Комсомольской, 1.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».