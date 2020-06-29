РИАМО - 29 июн. По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, завершение пандемии коронавируса в мире пока не просматривается, так как заболеваемость только растет, сообщает Газета.ru.

«Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. <...> Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — сказал Гебрейесус.

Он уточнил, что сейчас у коронавируса еще имеется большое пространство для распространения.

Гендиректор ВОЗ отметил, что эксперты планируют сделать оценку прогресса разработки противовирусных технологий во время совещания на этой неделе.

О пандемии коронавируса ВОЗ заявила в марте текущего года.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- ВОЗ отметила ускорение распространения Covid-19. Сейчас у коронавируса еще имеется большое пространство для распространения.

- Самые важные новости дня в карточках

- ВОЗ предупредила об опасности второй волны Covid‑19. Вспышка может случиться в любой точке мира.

- На остановках общественного транспорта в Москве установили санитайзеры. Диспенсеры появились в разных районах города на самых востребованных остановках и на крупных пересадочных узлах.

- Кинотеатры откроют в России с 15 июля. Они были закрыты в рамках ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в РФ.

- За сутки в России зарегистрировали 6 719 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 335 больных. В Москве - 782.

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов