РИАМО - 29 июн. Двое грабителей вырвали сумку у безработного мужчины около банка в столице, в сумке находились 2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что заявление о преступление поступило в полицию утром 28 июня. ЧП произошло возле одного из банков.

«Установлено, что 26 июня в 19:05 около банка на улице Усачева, 29, двое неизвестных вырвали сумку с личными денежными средствами у мужчины», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.