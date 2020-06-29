РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 июн. В 2021 году в микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников начнут строить школу на 2450 мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Глава Котельников Сергей Жигалкин в понедельник начал серию встреч с жителями во дворовых территориях. Первая встреча состоялась в микрорайоне Белая Дача, возле дома №24. Многодетная жительница задала вопрос о строительстве новой школы.

«Строительство воспитательно-образовательного комплекса на 2450 мест начнется в следующем году и будет завершено к 2023 году», - говорится в сообщении.

Также Жигалкин сообщил, что в планах руководства города облагородить местный пруд.



Вторая встреча с населением прошла в микрорайоне Ковровый. Здесь основной темой разговора стал вопрос расселения. До пандемии данный вопрос регулярно обсуждался на заседании наблюдательного совета при главе города, а на время ограничительных мер эти заседания были приостановлены.