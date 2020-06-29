РИАМО - 29 июн. Остановочный пункт МЦД-1 Тимирязевская закончат реконструировать в 2021 году, работы по строительству подземного вестибюля с транзитным переходом уже начались, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
Рабочие смонтировали временные платформы и турникетно-кассовые модули. В будущем они построят дополнительные третий и четвертый путь, сделают демонтаж существующих береговых платформ, построят новые островные платформы с навесами нового типа на всю длину платформы.
Также предстоит строительство западного и восточного павильонов с лифтами для маломобильных групп населения. Новый подземный павильон и турникетно-кассовый зал будет интегрирован с существующим тоннелем подземного перехода и станцией метро «Тимирязевская».
В перспективе предполагаются устройство второго (южного) выхода из метро и его интеграция в дополнительный южный вестибюль МЦД-1.
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