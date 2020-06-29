РИАМО - 29 июн. Остановочный пункт МЦД-1 Тимирязевская закончат реконструировать в 2021 году, работы по строительству подземного вестибюля с транзитным переходом уже начались, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Реконструкция остановочного пункта первого Московского центрального диаметра Тимирязевская завершится к концу 2021 года. В настоящее время ведутся работы по выносу городских коммуникаций и переустройство контактной сети», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Рабочие смонтировали временные платформы и турникетно-кассовые модули. В будущем они построят дополнительные третий и четвертый путь, сделают демонтаж существующих береговых платформ, построят новые островные платформы с навесами нового типа на всю длину платформы.

Также предстоит строительство западного и восточного павильонов с лифтами для маломобильных групп населения. Новый подземный павильон и турникетно-кассовый зал будет интегрирован с существующим тоннелем подземного перехода и станцией метро «Тимирязевская».

В перспективе предполагаются устройство второго (южного) выхода из метро и его интеграция в дополнительный южный вестибюль МЦД-1.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>