РИАМО - 29 июн. За неделю в Московской области было эвакуировано 18 такси за отсутствие разрешений на работу, всего за неделю проверено более 700 водителей такси в Долгопрудном, Домодедове, Люберцах, Мытищах, Орехово-Зуеве, Подольске, Красногорске и Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Управление регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с правоохранительными органами региона ежедневно проводит рейды по пресечению деятельности незаконных перевозчиков такси.
«В ходе мероприятий выявлено 77 нарушений у перевозчиков такси. В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях. <...> Также у таксистов отсутствовали подтверждения о прохождении медицинского освидетельствования и технического осмотра автомобиля перед выпуском на линию», - сказала начальник УРАТК Минтранса Московской области Елена Чаркина
В Красногорске проверили 20 водителей, из которых 12 такси работали с нарушениями. В Подольске из 39 проверенных водителей у одного таксиста был эвакуирован автомобиль за работу без разрешения. В Мытищах проверили 63 водителей, из них 12 работали с нарушениями. В Химках из 47 проверенных водителей у 15 выявлены нарушения. В Долгопрудном из 29 проверенных водителей у 10 выявлены нарушения.
Также в Домодедове из 56 проверенных водителей у 13 выявлены нарушения. В Люберцах из 42 проверенных нарушения выявили у 20, а в Орехово-Зуеве проверили 36 водителей, из них 10 работали с нарушениями.
«Использование услуг нелегальных такси небезопасно, поскольку водители не проходят регулярного предрейсового медицинского освидетельствования, не соблюдают необходимые требования о проведении техосмотра транспортных средств, зачастую имеют минимальный водительский стаж», - отмечается в материале.
С 2020 года разрешения на работу такси начали выдавать в электронном виде с приложением QR-кода, по которому их можно проверить.
О такси, не соблюдающих правила перевозки, можно сообщать на портал «Добродел» в разделе «Общественный транспорт» – «Нарушения в сфере таксомоторных перевозок». Проверить разрешение можно на сайте Минтранса Подмосковья.
В настоящий момент в Подмосковье работают около 86 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям.
Какой водитель такси тебе нужен? Тест
10 вопросов | Пройден 525 раз
Пройди тест РИАМО и «Резидент Такси» и узнай, какой водитель такси тебе подходит.
Выбираю только проверенные варианты по персональной скидке
Водитель будущего
Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси.
Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси».
Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит.
Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии