РИАМО - 29 июн. За неделю в Московской области было эвакуировано 18 такси за отсутствие разрешений на работу, всего за неделю проверено более 700 водителей такси в Долгопрудном, Домодедове, Люберцах, Мытищах, Орехово-Зуеве, Подольске, Красногорске и Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Управление регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с правоохранительными органами региона ежедневно проводит рейды по пресечению деятельности незаконных перевозчиков такси.

«В ходе мероприятий выявлено 77 нарушений у перевозчиков такси. В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях. <...> Также у таксистов отсутствовали подтверждения о прохождении медицинского освидетельствования и технического осмотра автомобиля перед выпуском на линию», - сказала начальник УРАТК Минтранса Московской области Елена Чаркина

В Красногорске проверили 20 водителей, из которых 12 такси работали с нарушениями. В Подольске из 39 проверенных водителей у одного таксиста был эвакуирован автомобиль за работу без разрешения. В Мытищах проверили 63 водителей, из них 12 работали с нарушениями. В Химках из 47 проверенных водителей у 15 выявлены нарушения. В Долгопрудном из 29 проверенных водителей у 10 выявлены нарушения.

Также в Домодедове из 56 проверенных водителей у 13 выявлены нарушения. В Люберцах из 42 проверенных нарушения выявили у 20, а в Орехово-Зуеве проверили 36 водителей, из них 10 работали с нарушениями.

«Использование услуг нелегальных такси небезопасно, поскольку водители не проходят регулярного предрейсового медицинского освидетельствования, не соблюдают необходимые требования о проведении техосмотра транспортных средств, зачастую имеют минимальный водительский стаж», - отмечается в материале.

С 2020 года разрешения на работу такси начали выдавать в электронном виде с приложением QR-кода, по которому их можно проверить.

О такси, не соблюдающих правила перевозки, можно сообщать на портал «Добродел» в разделе «Общественный транспорт» – «Нарушения в сфере таксомоторных перевозок». Проверить разрешение можно на сайте Минтранса Подмосковья.

В настоящий момент в Подмосковье работают около 86 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям.