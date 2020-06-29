РИАМО - 29 июн. В Орехово-Зуевском городском округе в голосовании по поправкам в Конституцию РФ принял участие чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Специально для этого Обыденнов построил свой тренировочный маршрут так, чтобы он проходил мимо его избирательного участка.

«Такой крупный плебисцит проводился 25 лет назад. Во-первых, это дает шанс людям просто хотя бы изучить основной закон (страны – ред.), который мало кто читал, а только слышали о нем. Во-вторых, наш долг — проявить гражданскую позицию и участвовать в жизни нашей страны. Главное – это участие, осмысление этого процесса, это уже большое дело», - сказал Обыденнов.

Он также призвал всех принять участие в данном голосовании.

Голосование по поправкам в Конституцию России началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>