РИАМО - 29 июн. Общественный штаб по наблюдению за голосованием не выявил серьезных нарушений в работе столичных участков с начала проведения голосования по поправкам в Конституцию, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продолжится по 1 июля.

«В общественном штабе есть экран, на котором можно видеть абсолютно все участки для голосования. Поэтому можно видеть, происходят какие-то нарушения или не происходят. Серьезных нарушений на сегодняшний день мы не выявили», — сказала Потяева.

Она добавила, что члены общественного штаба по наблюдению за выборами также проверяют избирательные участки на соблюдение санитарно-эпидемиологических условий.