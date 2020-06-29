РИАМО - 29 июн. Общественный штаб по наблюдению за голосованием не выявил серьезных нарушений в работе столичных участков с начала проведения голосования по поправкам в Конституцию, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продолжится по 1 июля.
Она добавила, что члены общественного штаба по наблюдению за выборами также проверяют избирательные участки на соблюдение санитарно-эпидемиологических условий.
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