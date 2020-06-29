РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили водителям округа о важности уважительного отношения к пешеходам и соблюдении скоростного режима, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подольске с 22 по 28 июня сотрудниками ГИБДД округа было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Мероприятие было организовано в целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов.

«Особое внимание автоинспекторы уделили таким нарушениям, как непредставление преимущества пешеходам водителями транспортных средств и нарушению ПДД пешеходами. Также они обращали внимание на стоянку автомобилей на тротуарах и пешеходных дорожках, соблюдение правил дорожного движения пешеходами в условиях отсутствия тротуаров и пешеходных дорожек, проводили профилактическую работу с водителями по соблюдению ими скоростных режимов и уважительному отношению к пешеходам», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов округа строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дороге, а также не подвергать свою жизнь опасности.