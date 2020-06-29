РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 июн. Шлагбаумы планируют установить во дворах домов возле карьера в подмосковном Дзержинском, чтобы предотвратить запаркованность, сообщила глава округа Людмила Иванова.

В выходные в Дзержинском было много припаркованных автомобилей, в том числе машины каршеринга, на которых люди приезжали отдыхать на карьер.

«Выход один: устанавливать шлагбаумы во дворах домов. Но для этого необходимо решение жителей. Поставила задача УК совместно с управлением ЖКХ организовать эту работу», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.