РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 июн. На территории школы №6 в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи, на месте старого футбольного поля, появятся три новых благоустроенных спортивных площадки с резиновым покрытием и уличными тренажерами, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В понедельник Ефимов осмотрел ход благоустройства спортивного ядра школы и провел рабочее совещание с подрядной организацией. Средства на новое спортивное ядро выделены из бюджета Московской области по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Работы по благоустройству начались 15 июня. Темп взят хороший. Уже подготовлено основание для футбольного поля с беговыми дорожками, выравнивается площадка для волейбольно-баскетбольного корта и территория для занятий уличным спортом. Параллельно закупается необходимое световое оборудование и уличные тренажеры», - сказал Ефимов.

Он добавил, что всего будет благоустроено порядка 4 тысяч квадратных метров школьной территории.

Депутат попросил представителя подрядной организации после завершения всех работ привести в порядок дорожки, которые ведут к спортплощадкам, установить урны и новые скамейки.

Директор школы Людмила Кузнецова поблагодарила депутатов регионального парламента за помощь и контроль работ по благоустройству.

«В школе обучается 1,6 тысячи ребят и, конечно, для них новые спортивные площадки, да еще и футбольное поле с безопасным покрытием – настоящий подарок», – подчеркнула Кузнецова.