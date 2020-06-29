РИАМО - 29 июн. Мужчина, учинивший дебош на борту воздушного судна после посадки в аэропорту Домодедово, предстанет перед судом, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России завершено расследование и направлено в суд уголовное дело», - говорится в сообщении.

В конце мая обвиняемый, находясь на борту самолета в состоянии опьянения, умышленно применил физическое насилие в отношении пассажира, который сделал ему замечание. Преступление было совершено после посадки самолета из Сочи в аэропорту Домодедово. Обвиняемый, нецензурно выражаясь, нанес потерпевшему множественные удары по голове, игнорируя при этом замечания экипажа воздушного судна прекратить противоправные деяния, продолжая нарушать общественный порядок.

По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.