РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 июн. Пятница и суббота стали самыми аварийными днями недели по наезду на пешеходов в Подольске с начала года, также большая часть аварий произошла в утреннее и вечернее время, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подольске за 5 месяцев произошло 46 ДТП с пострадавшими, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (52). Всего в ДТП получили ранения 56 человек, погибло пятеро.

«Самый распространенный вид ДТП – наезд на пешехода – 20 ДТП. В результате данного вида ДТП два человека погибло, ранения получили 18 человек. Территориально основная масса наездов на пешеходов произошла в черте города, четыре из них – в микрорайоне Климовск. Самыми аварийными днями недели для пешеходов стали пятница (6 ДТП) и суббота (5 ДТП). Максимальное число происшествий было зарегистрировано в утреннее время (с 8:00 до 10:00) – 5 ДТП и вечернее (с 20:00 до 22:00) – 6 ДТП», – говорится в сообщении.

Чаще всего причинами наездов на пешеходов было нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение условий, разрешающих движение задним ходом. В шести случаях водители оставили место происшествия, а двое находились в состоянии опьянения.

«Нарушения ПДД пешеходами были следующие: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода; неподчинение сигналам регулирования; переход в неустановленном месте; ходьба вдоль проезжей части попутного направления. Светоотражающие элементы на предметах одежды присутствовали только у одного пешехода, при том, что более половины наездов произошло в темное время суток либо в пасмурную погоду. Все это свидетельствует о том, что пешеходы пренебрегают правилами дорожного движения и намеренно нарушают их», – заключается в материале.