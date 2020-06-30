РИАМО - 30 июн. В Московской области со вторника начинается конкурсный отбор на получение региональных субсидий для компаний, развивающих гостиничный бизнес, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Компания Palmira Group, реализующая проект в Видном, уже заключила инвестконтракт с правительством Московской области, что позволит компании в течение первых 7 лет после заключения соглашения получить налоговые льготы.
В рамках проекта Palmira Group не просто построит гостиницу, но и реконструирует расположенную рядом историческую парк-усадьбу «Тимохово-Салазкино». Архитекторы изучили архивные фотографии и чертежи, чтобы восстановить первоначальный облик каждого объекта. В результате была сохранена старинная кирпичная кладка, восстановлены русские печи и даже хозяйственная постройка, где сейчас открыта библиотека. Открытие комплекса Palmira Garden запланировано на начало осени.
Подробности о мерах поддержки инвесторов в сфере гостиничного бизнеса, а также об условиях участия в конкурсном отборе на получение субсидий можно узнать по телефону 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru.
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