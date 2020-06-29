РИАМО - 29 июн. Европейский союз продлевает действие экономических санкций в отношении Российской Федерации еще на полгода, сообщает Газета.ru.

«Санкции вводятся на основании анализа Германии и Франции о выполнении Минских соглашений и продлятся до 31 января 2021 года», - говорится в сообщении.

В заявлении совета Евросоюза уточняется, что лидеры ЕС приняли решение о продлении экономических санкций на саммите 19 июня в формате видеоконференции.