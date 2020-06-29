РИАМО - 29 июн. Порядка 40 семей Дмитровского городского округа скоро переедут в новое жилье из аварийных домов, где нет горячей воды, газа и центрального отопления, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Ключи от новых квартир эти семьи получили 26 июня. Они будут жить в новостройке, расположенной на улице Сенная, 24. В комфортабельные квартиры переедут более 100 жителей, проживающих в семи аварийных домах. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит более 1,7 тысячи квадратных метров

«Мы в этом году запланировали переселение более 46,3 тысячи квадратных метров. Программа продолжается. В современные квартиры переедут более 2,7 тысячи человек. График переселения расписан. Постоянно информируем жителей о сроках переселения из аварийных домов», — отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».